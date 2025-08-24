gamescom 2025: 257'000 Besucher

Die gamescom 2025 war grösser und vielfältiger als je zuvor. Sie erzielte neue Rekorde bei Ausstellenden, Internationalität und Fläche. 357'000 Besuchende aus 128 Ländern kamen auf das weltweit grösste Gaming-Festival, um ihre Leidenschaft für Games gemeinsam zu feiern. Mit der neu verorteten event arena, einer zusätzlichen Halle für die entertainment area, der vergrösserten indie area sowie erweiterten Aussenbereichen bot die gamescom 2025 ein einzigartiges Erlebnis mit weiter optimierter Aufenthaltsqualität.

Internationale Beteiligung auf Höchststand

Insgesamt präsentierten sich 1'568 Ausstellende aus 72 Ländern auf der gamescom 2025. Der Auslandsanteil lag bei 70 Prozent. Hinzu kamen 40 Länderpavillons aus 35 Ländern, darunter neu der Pavillon des offiziellen Partnerlandes Thailand sowie Dubai und Kirgistan. Die Zahl der Fachbesuchenden stieg auf über 34'000, mit dem grössten Zuwachs aus den USA, China, Kanada und Japan.

Digitale Reichweite auf Rekordniveau

Die digitale Reichweite der gamescom 2025 erzielte neue Bestwerte: Weltweit verfolgten allein bis zum Samstagabend mehr als 630 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Inhalte der gamescom – ein Anstieg von 105 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon entfielen 72 Millionen auf die gamescom Opening Night Live (+80 Prozent). Das Community-Abenteuer gamescom epix verzeichnete 5.7 Millionen Page Views und damit ebenfalls ein deutliches Plus.

"Die gamescom 2025 setzt neue Massstäbe. Grösser, vielfältiger und internationaler als je zuvor unterstreicht das wichtigste Festival der Games-Kultur, welche positive Kraft in Games, der Branche und der globalen Community steckt."

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche*

"Die gamescom 2025 hat einmal mehr einen neuen Standard für internationale Grossevents gesetzt. 1'568 Ausstellende auf 233'000 Quadratmeter Bruttofläche zeigen deutlich: Sie kombiniert Business und Entertainment auf einem weltweit einmaligen Niveau. Mit erneuten Rekordwerten in nahezu allen Bereichen, der enormen Erlebnisvielfalt und der globalen Beteiligung ist die gamescom das wichtigste Event für die weltweite Gaming-Community."

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse

Die devcom developer conference (zukünftig gamescom dev) steigerte ihre Besuchszahlen um 6 Prozent auf 5'400 Teilnehmende und auch der gamescom congress verzeichnete einen Zuwachs von 10 Prozent auf erstmals über 1'000 Besuchende.

Am gamescom-Samstag und -Sonntag nahmen rund 80.000 Menschen am gamescom city festival in der Kölner Innenstadt teil.

Die gamescom 2025 auf einen Blick