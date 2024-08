gamescom award 2024: The winners are...!

Die Erstplatzierten der gamescom awards 2024 stehen fest. Am Freitag, 23. August wurden die begehrten gamescom awards in insgesamt 14 Kategorien verliehen. Der gamescom Sustainability Award wurde bereits am Dienstag-Abend im Rahmen der gamescom Opening Night Live an Tencent verliehen.

Die Jury des gamescom awards als auch die Fans und Besucher der gamescom sind sich einig: Der grosse Gewinner der gamescom 2024 heisst "Monster Hunter Wilds". Die prächtige Monsterhatz wurde als Most Epic und Most Entertaining sowie als Best Sony PlayStation Game ausgezeichnet. Auch der Trailer zu Capcoms actiongeladenem Jagdabenteuer überzeugte Jury und Fans.

Bandai Namcos "Little Nightmares 3" wurde für seine herausragenden Grafik- und Audioqualitäten sowie als Best Microsoft Xbox Game ausgezeichnet. Mit "Frostpunk 2" (Best Gameplay) und "Creatures of Ava" (Games for Impact) haben die 11bit Studios gleich zwei ausgezeichnete Titel. "Tavern Talk" vom deutschen Entwickler Gentle Troll wurde als Most Wholesome Game geehrt.

Der überzeugendste gamescom-Auftritt war der grosse Stand von Microsoft Xbox, Bethesda und Blizzard in Halle 7.

Der gamescom sustainability award würdigt eine Organisation der globalen Spieleindustrie mit einem besonderen Einsatz für nachhaltige Werte wie Kohlenstoffbilanzierung, Emissionsreduktion und die Zusammenarbeit mit Zulieferern. Die vom UN-Programm Playing for the Planet vergebene Auszeichnung ging in diesem Jahr an Tencent Games und wurde am Dienstag-Abend im Rahmen der gamescom Opening Night Live von Brent Irvin, President of Tencent Americas entgegengenommen. Die Jury von Playing for the Planet war besonders beeindruckt von Tencents transparenter Herangehensweise bei der Darstellung eines detaillierten Plans zur Erreichung seiner ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele mit regelmässigen, datengesteuerten Fortschrittsberichten.

Mit dem HEART OF GAMING Award zeichnet die Jury des gamescom awards jedes Jahr besondere Highlights der gamescom aus. Neben Spielen, Erweiterungen und Technologien kommen auch Personen, Institutionen, Unternehmen, Konzepte oder Begriffe in Frage. In diesem Jahr zeichnet die Jury die besondere Rolle von Games für die Bewahrung und den Schutz unserer Demokratie aus. Sie würdigt damit den Trend, dass zivilgesellschaftliche Akteure, Gedenkstätten und politische Institutionen Computer- und Videospiele in unterschiedlichsten Kontexten einsetzen, um demokratische Werte zu vermitteln und zu schützen.

Best Visuals

Little Nightmares 3, Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment

Best Audio

Little Nightmares 3, Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment

Best Gameplay

Frostpunk 2, 11bit studios

Most Entertaining

Monster Hunter Wilds, Capcom

Most Epic

Monster Hunter Wilds, Capcom

Most Wholesome

Creatures of Ava, Inverge Studios / 11bit studios

Games for Impact

Creatures of Ava, Inverge Studios / 11bit studios

Best Microsoft Xbox Game

Little Nightmares 3, Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment

Best PC Game

Kingdom Come: Deliverance II, Warhorse Studios / Plaion

Best Sony PlayStation Game

Monster Hunter Wilds, Capcom

Best Mobile Game

Genshin Impact, HoYoverse

Best Trailer / Announcement

Monster Hunter Wilds, Capcom

Best of Show Floor

Microsoft Xbox / Bethesda / Blizzard

HEART OF GAMING Award

Spiele schützen die Demokratie

gamescom sustainability award

Tencent Games

Mit dem gamescom award werden die besten Games ausgezeichnet, die auf der gamescom anspielbar sind. Mehr Informationen zum gamescom award unter.