gamescom: Buntes bayerisches Spiele-Potpourri

Games/Bavaria bringt auch in diesem Jahr die Spielevielfalt Bayerns auf die grosse Bühne der gamescom. Vom 21. bis 25. August stellen insgesamt 12 Studios aus allen Ecken des Freistaats ihre Projekte vor. Darunter sind Highlights wie der Dungeon Crawler "Dungeons of Dreadrock 2", die Indie-Development-Sim "The Games You Make" und das Detektiv-RPG "Inspector Schmidt – The Ebbing". Der Grossteil der Games kann an der Indie Arena Booth sowie in der Home of Indies Booth in Halle 10.2 ausprobiert werden. Dazu wird eine Auswahl an VR-Games aus dem Freistaat exklusiv für Fachbesucher in Halle 4.1 präsentiert.

Wer schon immer mal wissen wollte, wie das Leben als Indie-Entwickler ist, der sollte sich "The Games You Make" unbedingt vormerken: In der Development Sim des Münchner Studios Jumpy Bit programmieren Spieler ihre eigenen Games, die sie anschliessend auch mit Freunden teilen können. Dabei dürfen sie jedoch auch ihr soziales Leben nicht vernachlässigen. "The Games You Make" kann auf der gamescom zum ersten Mal angespielt werden!

Eine Survival-Experience der klassischeren Art findet sich bei "Dungeons of Dreadrock 2" von Solo-Entwickler Christoph Minnameier. Der Nachfolger des Gewinners des Deutschen Computerspielpreis 2023 als Bestes Mobiles Spiel bietet 100 neue Levels, fünf mächtige Bosse, die es zu bezwingen gilt, und einen unfassbar spassigen Gameplay-Loop. Auf der gamescom 2024 ist "Dungeons of Dreadrock 2" erstmals anspielbar!

Inspector Schmidt ermittelt wieder auf der gamescom: Im Sequel zum urbayerischen Detektiv-RPG "A Bavarian Tale", das wieder von den Active Fungus Studios entwickelt wird und den Untertitel "The Ebbing" trägt, verschlägt es den Ermittler dieses Mal in den hohen Norden, wo er in einen brutalen Mordfall verwickelt wird. Der Verdacht fällt zunächst sogar auf ihn selbst. Wird es dem Inspektor gelingen, seine Unschuld zu beweisen und die düsteren Geheimnisse der verschlossenen Gemeinde Havstedt ans Licht zu bringen? Zu "Inspector Schmidt – The Ebbing" wird erstmals die brandneue Demo auf der gamescom spielbar sein!

Neben diesen drei Hochkarätern hat Games/Bavaria noch zahlreiche weitere Highlights im Gepäck, die in Halle 10.2 angespielt werden können. Zu erkennen sind die Titel der bayerischen Studios am Games/Bavaria-Logo, das an den jeweiligen Ständen zu finden ist.

Indie Arena Booth (Stand F010 – E019)

"The Games You Make" von Jumpy Bit

"Dungeons of Dreadrock 2" von Christoph Minnameier

"EcoGnomix" von Irox Games

"Ruffy and the Riverside" von Zockrates Laboratories

"All Quiet In The Trenches" von Totally Not Aliens

"Tavern Talk" von Gentle Troll Entertainment

Die Home of Indies Booth (Stand E010 – D011)

Inspector Schmidt – The Ebbing von Active Fungus Studios

Adaptive Hero von Saltium

Once Upon A Tile von Knothorn

Asteroid Cruises Inc. von Fiery Things

Business-Bereich