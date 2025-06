gamescom congress 2025: Themen und Moderatorin

Wie weit können Games über die reine Unterhaltung hinaus als treibende Kraft für Innovation, gesellschaftlichen Fortschritt und Wohlbefinden wirken? Diese Frage steht im Mittelpunkt des gamescom congress 2025. Um sie zu beantworten, widmet sich die diesjährige Ausgabe drei grossen Themenkomplexen, die den aktuellen Diskurs rund um Computer- und Videospiele prägen und neue Perspektiven eröffnen. Sie spiegeln die vielfältigen Potenziale von Games in Bezug zu Innovation, Verantwortung und Wohlbefinden in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft wider.

Dabei geht es zum einen um die nächste Stufe immersiver Technologien, die unser Verständnis von Interaktion und Zusammenarbeit revolutionieren. Zum anderen rücken Verantwortung und Nachhaltigkeit in den Fokus. Denn Games können als Instrumente gesellschaftlicher Teilhabe und demokratischer Bildung wichtige Impulse geben. Nicht zuletzt beleuchtet der Kongress, wie Games zur Förderung von mentaler und körperlicher Gesundheit beitragen und soziale Bindungen stärken können.

Die Themenstränge des gamescom congress 2025

The Next Level of Immersion

Wie verändern immersive Technologien wie Extended Reality (XR), Spatial Computing, Augmented Reality (AR) und Künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise, wie wir spielend lernen, arbeiten und interagieren? Welche Chancen eröffnen virtuelle Räume und neue Interfaces für Bildung, Kultur, Verwaltung und andere Branchen wie Medizin, Architektur oder Mobilität? Der Kongress beleuchtet, wie die Einbindung moderner Technologien durch spielerische Ansätze komplexe Inhalte zugänglicher macht – von Geschichte über Politik bis hin zu kulturellen Vermittlungsformen.

Gaming and Responsibility

Games als Instrumente gesellschaftlicher Teilhabe, demokratischer Bildung und Diversität – welche Potenziale haben sie in diesen Feldern? Der Kongress befasst sich mit der Rolle von Spielen in der Nachhaltigkeitskommunikation, etwa in den Bereichen Umwelt, oder Konsumverhalten, und untersucht, wie NGOs, Stiftungen und Bildungsinitiativen Games als Aufklärungs- und Beteiligungsplattformen nutzen können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Digitale Verantwortung: Verantwortung gegenüber dem eigenen Selbst, den Communitys und dem Gemeinwesen. Beispielsweise geht es dabei um die Rolle von Gaming im Kampf gegen Desinformation, den verantwortungsbewussten Umgang mit KI und das respektvolle Miteinander in digitalen Communitys.

Gaming and Well-Being

In Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit rücken Games als Mittel zur Förderung sozialer Bindungen, Resilienz und mentaler wie körperlicher Gesundheit in den Fokus. Der Kongress diskutiert, wie Spiele unter anderem das körperliche Wohlbefinden unterstützen können. Beispielsweise in der Rehabilitation und Inklusion, im Umgang mit Stress bei Erwachsenen, oder in der Stärkung emotionaler Kompetenzen bei Kindern.

Neben diesen drei Themensträngen behandelt der gamescom congress 2025 auch übergreifende Fragestellungen: Wie beeinflussen Games die Zukunft von Bildung, Wissenschaft und Kulturpolitik in Europa? Welche wirtschaftlichen Spillover-Effekte entstehen durch Games-Technologien in diversen klassischen Branchen wie Gesundheit, Fashion und Raumfahrt? Und welche neuen Allianzen ergeben sich durch Kooperationen zwischen der Games-Branche, Forschung, Verwaltung und Zivilgesellschaft? Diese und weitere Fragen werden auf dem diesjährigen gamescom congress erörtert. Die Bekanntmachung des Programms und der Speaker:innen folgt in Kürze.

Viola Tensil als erste Moderatorin angekündigt

Durch das Kongress-Programm führt Viola Tensil, eine der profiliertesten Moderatorinnen der deutschen Games-Branche. Sie bringt langjährige Erfahrung aus TV, Livestreams und Event-Moderationen mit und bereichert den Kongress mit ihrer Expertise für digitale Medien und Technik-Trends. Wer neben ihr das Event begleiten wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Ticketverkauf gestartet

Der Ticketverkauf für den gamescom congress 2025 läuft. Das reguläre Ticket kostet 109 €, ermässigte* Tickets sind für 38 € verfügbar. Die Hauptbühne kann ausserdem auch digital im Livestream verfolgt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung, um vor Ort dabei sein zu können.

Alle Informationen und Tickets