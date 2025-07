Future Games Show 2025 am 20. August

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen der gamescom wieder die Future Games Show statt. Konkret ist es am 20. August ab 20 Uhr soweit.

Bei der Future Games Show gibt es stets neue Trailer, Weltpremieren und Demos, die simultan zur Show veröffentlicht werden. Future Games Show Live From Gamescom findet dann direkt im Anschluss statt und bietet weitere Trailer, Premieren und Demo-Enthüllungen.

Abschliessend gibt es am 24. August den Event Future Games Show Best Of Gamescom, welcher die besten Spiele der Messe hervorhebt. Zudem dürfen sich Zuschauer auch wieder auf Interviews mit Entwicklern, Standtouren und Gameplay-Demos der Topspiele freuen.

Welche Titel würdet ihr gerne bei der Future Games Show sehen?