gamescom congress 2024 schliesst mit Rekordzahlen

Vielfältiger, internationaler und grösser als je zuvor präsentierte sich der gamescom congress am 22. August 2024 in Köln. 150 Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland zeigten in 70 Programmpunkten auf acht Bühnen eindrucksvoll auf, wie gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt durch Games beflügelt werden kann.

Über 900 Gäste, und damit so viele wie nie zuvor, liessen sich das abwechslungsreiche Programm nicht entgehen und nutzten vor Ort die zahlreichen Gelegenheiten zum fachlichen Austausch. Ermöglicht wurden diese Rekordzahlen durch den Umzug der Veranstaltung ins neue Konferenzzentrum Confex auf dem Gelände der Koelnmesse. Der gamescom congress 2024 unterstrich damit erneut seine Stellung als weltweit führende Konferenz rund um die Potenziale von Computer- und Videospielen.

Der gamescom congress fand 2024 zum 16. Mal im Rahmen des weltgrössten Games-Events, der gamescom, statt. Anhand von aktuellen Beispielen aus der Praxis zeigte der Kongress, wie Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft durch die Innovationskraft von Games profitieren können. Die Themenvielfalt war in diesem Jahr grösser als je zuvor und erstreckte sich beispielsweise über den Einsatz von Games in der Raumfahrt, Automobilindustrie und Aussenpolitik bis hin zur Stärkung von Bildungswesen, Klimaschutz und Gemeinschaft. Im Fokus standen in diesem Jahr Talks und Panels rund um die Themen "Games und künstliche Intelligenz" und "Games und Demokratie". Einen Rückblick auf das Programm sowie Aufzeichnungen ausgewählter Talks gibt es hier.

Damit Deutschland die enormen Potenziale von Games nutzen und als Games-Standort im internationalen Wettbewerb aufschliessen kann, müssen die Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Games und ihren Technologien hierzulande verbessert werden. Über die nötigen Schritte und Strategien debattierten im Panel „Games-Standort Nr. 1 – Wie gelingt Deutschlands Aufholjagd?“ die Spitzenpolitikerinnen und -politiker Michael Kellner (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Nathanael Liminski (Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen), Franziska Giffey (Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie Berlins Bürgermeisterin) und Dr. Fabian Mehring (Bayerischer Staatsminister für Digitales).

"Games zählen zu den wichtigsten Innovationstreibern für Technologie und Wirtschaft und tragen wirkungsvoll zur Vermittlung von Wissen und demokratischen Grundwerten bei. Nirgends wird dies so deutlich wie auf dem gamescom congress. Mit einer Rekordzahl an eindrucksvollen Talks und Vorträgen haben Expertinnen und Experten aus aller Welt gezeigt: Von Bildung und Forschung über Vielfalt und Umweltschutz bis hin zu Wirtschaft und Politik – Games leisten auf allen Ebenen Beeindruckendes. Der gamescom congress setzt hier die wichtigsten Impulse, damit diese herausragenden Potenziale des Mediums noch häufiger genutzt werden."

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, dem Mitveranstalter der gamescom.

"Der gamescom congress vernetzt Fachleute aus allen Bereichen der Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Durch seine Themenvielfalt bietet der Kongress ein einmaliges Forum im Rahmen der gesamten gamescom. Durch den Umzug ins neue Konferenzzentrum Confex stellen wir die Weichen für weiteren Wachstum in den kommenden Jahren."

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH