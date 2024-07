gamescom 2024: Indie Arena Booth

Wo kann man erst als Planetenverteidigungskanonenkommandant tätig sein, dann einen Obst-Truck leiten und sich danach als mutierte Ratte durch Dungeons schiessen? Natürlich auf der Indie Arena Booth (IAB) auf der gamescom! Auch dieses Jahr bietet die IAB wieder die grösste Auswahl der besten Indie-Titel des Jahres, wo alle garantiert, fündig werden.

Über 160 Titel aus 37 Ländern haben es ins kuratierte Line-up geschafft und können in Halle 10.2, Stand F010g - E019 von allen Besuchern angespielt werden.

Von Action bis Besinnlichkeit ist dabei alles geboten: Wer es gerne adrenalinhaltig mag, kann in "Jötunnslayer: Hordes of Hel" in bester Diablo-Manier die Horden der Hölle zu Kleinholz verarbeiten oder im Bullet Time Platforming-Schnetzler "Sacre Bleu" aus der Bastille entkommen. Oder darf es vielleicht "Somber Echoes", ein Metroidvania in einem griechisch-römischen Raumschiff, sein?

Wer es hingegen gerne cozy mag, wird ebenfalls fündig, mit ganz unterschiedlicher Herangehensweise an das Thema Gemütlichkeit. In "Tavern Talk" eine Fantasy-Kneipe leiten und gleichzeitig nach der grossen Liebe Ausschau halten? Geht klar. Oder wie wäre es damit, in "Doronko Wanko" als dicker kleiner Zwergspitz möglichst viel Dreck zu machen? In "Winter Burrow" hingegen gilt es, als kleines Nagetier eine Heimat aufzubauen und dem Leben Sinn zu geben.

Es gibt Spiele, die sind allein wegen ihres Artstyles schon einen Blick wert: "Keylocker" vermischt Anime-Design mit Cyberpunk-Pixeloptik, 30 Birds ist von persischer Kunst inspiriert und die historisch-surreale Fantasywelt von "Hieronymus" ist ans Werk des grossen Meisters, Hieronymus Bosch selbst angelehnt.

Aber auch die Story darf nicht zu kurz kommen, und von Moses and Plato - "Last Train to Clawville", einem Detektivabenteuer mit ahnungslosen Fuchs-Detektiven über das historische Gerichtsdrama "The Darkest Files" bis hin zu einer melancholischen Reise durchs postapokalyptische Seoul in Goodbye Seoul, kommen Fans narrativer Games voll auf ihre Kosten.

In der Kategorie "Spiele, die sich der Kategorisierung entziehen" sind dieses Jahr u.a. "Henry Halfhead", ein Spiel über die Lebensgeschichte eines halben Kopfes, oder die wilden Abenteuer einer Qualle, die von ihrer Ehefrau verlassen und von einem drogensüchtigen Magier auf Abwege geführt wird ("Netherworlds") sowie der Rhythmus-Rätsel-Plattformer "ANTRO" dabei, in dem ein nihilistischer Paketausträger zum Klang von Hip Hop und Elektro Parkour läuft.

Und ausserdem gibt es ein Spiel über die Leiden der Gamedesignern, in dem Spielende endlich mal selbst erleben dürfen, wie es ist, Bugs zu beseitigen, Features einzubauen und dem Release-Termin immer einen Schritt näher zu kommen…

Wie es sich für einen Showcase von Weltrang gebührt, gibt es natürlich auch einige Weltpremieren zu bestaunen. Zum ersten Mal überhaupt anspielbar sind "ChromaGun 2: Dye Hard", "Morriton Manor Stories: Nordic Whispers", "The Merlies" und" Usual June" und auch lang erwarte Fan-Lieblinge wie "Slay the Princess - The Pristine Cut" oder "Yes your Grace: Snowfall" und vieles mehr sind dabei. Weitere Highlights werden noch bekanntgegeben.