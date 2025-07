Die Indie Arena Booth (IAB) kehrt auch 2025 wieder auf die gamescom zurück, mit dem bisher krassesten Auftritt. Vom 20. bis 24. August 2024 verwandelt sich Halle 10.2 in die ultimative Showküche für interaktive Kreativität, mit über 200 handverlesenen Indie-Games aus über 40 Ländern, die nur darauf warten, im diesmal atemberaubende 2.000 Quadratmeter grossen Stand F010g – E019 ausprobiert zu werden.

Das Motto dieses Jahr ist "Watch us Cook!"- mit Probierhappen der frischesten Ideen der Indie-Szene, serviert mit einem brandneuen Original-Soundtrack und einem schicken visuellen Konzept, das so geschmacksintensiv ist, wie die Spiele selbst.

Das Lineup - vom hors d’euvre bis zum Dreigängemenü - deckt jede Gameplay-Geschmacksrichtung ab: Egal bb ihr gerne atmosphärische Horror-Gestalten zerstückelt, die Würze von rasanten Action-Adventures sucht oder euch einen gechillten Happen Puzzle- oder Storygame gönnen möchtet, das Menü der Indie Arena Booth hat bestimmt für jeden etwas zu bieten.

Wie jedes Jahr hat die IAB die Ehre, zu einigen Spielen da erste Mal öffentliches Gameplay zu präsentieren, darunter für den Clockwork-3D-Action-Plattformer "Duskfade", das verrückte Kreatur-Sammel-RPG "Fae & Fauna" oder das handgefertigte Erkundungs- und Tower Defense-Spiel "Garbage Country", angesiedelt in einem postindustriellen Ödland. Weitere Leckerbissen sind das von Tabletop Games inspirierte Heavy Metal-RPG "MÖRK BORG Heresy Supreme", "Prison of Husks", ein nostalgisches Soulslike, in dem eine Puppe in einem gemalten Leben nach dem Tod unterwegs ist, oder das mit Minigames gefüllte Notarzteinsatz-Action-Drama "Neo Harbor Rescue Squad", und viele, viele mehr.

Dieses Jahr stellt die IAB auch wieder die kulturelle Bedeutung von Videospielen in den Vordergrund: Erstmals gibt es im "Games for Democracy"-Bereich, der in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) präsentiert wird, Titel, die sich in ihrem Gameplay für zivilgesellschaftliches Engagement, Ausdrucksfreiheit und soziale Verantwortlichkeit einsetzen.