gamescom 2025: Neuer Rekord in der Frühbucherphase

Das Interesse der Ausstellenden an der gamescom ist auf einem Rekordhoch: Zum Ende der Frühbucherphase verzeichnet die gamescom 2025 mehr angemeldete Unternehmen als jemals zuvor und übertrifft somit selbst die Spitzenzahlen aus dem Vorjahr deutlich. Der hohe Anmeldestand unterstreicht die internationale Bedeutung der gamescom und schliesst dabei direkt an die Erfolge aus dem vergangenen Jahr an, als neue Massstäbe bei Ausstellenden, Internationalität und weltweiter Reichweite erzielt wurden.

Die gamescom 2025 verzeichnet im Stichtagsvergleich zum Vorjahr ein Plus von 27 Prozent bei den angemeldeten Unternehmen, die aus 46 Ländern kommen. Zahlreiche Länderpavillons sind ebenfalls schon jetzt bestätigt, unter anderem sind dabei: Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Dubai, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Italien, Kanada, Katar, Korea, Malta, Niederlande, Portugal, Schweiz, Serbien, Spanien, Tschechien und die USA.

"Die Frühbucherphase der gamescom 2025 hat sämtliche Erwartungen übertroffen. Die signifikante Steigerung gegenüber den letztjährigen Rekordzahlen macht deutlich, dass die gamescom für die globale Games-Branche unverzichtbar ist. Das grosse Interesse und die Rückmeldungen aus der Branche geben uns viel Rückenwind und bestärken uns darin, auch in diesem Jahr eine gamescom der Superlative zu veranstalten."

Oliver Frese, Geschäftsführer und COO der Koelnmesse

"Die gamescom ist der internationale Leuchtturm des Gaming-Jahres. Der Beteiligungs-Rekord im Stichtagsvergleich zeigt einmal mehr, wie fest sie als Pflichttermin für die globale Games-Branche gesetzt ist. Wir freuen uns deshalb schon jetzt auf eine einzigartige gamescom 2025."

Felix Falk, Geschäftsführer des game — Verband der deutschen Games-Branche