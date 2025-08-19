gamescom Opening Night Live 2025: Das wurde gezeigt

Die diesjährige gamescom Opening Night Live ist Geschichte und das wurde in diesem Rahmen gezeigt:

Preshow

Bubsy 4D

Kommt für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC

Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Erscheint Anfang 2026 für PC

Outlaws + Handful of Missions Remaster

Für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC vorgestellt

Denshattack

Erscheint im Frühjahr 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC

Keeper

Erscheint am 17. Oktober

He-Man: Masters of the Universe

Erscheint bald für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC

Absolum

Wurde mit einem neuen Trailer bedacht, erscheint am 9. Oktober

Inhaltlich verbindet "Absolum" klassische Beat-'em-up-Action mit modernen Elementen und hoher Spieltiefe. Dabei bietet das Spiel komplexe Kämpfe, während es gleichzeitig die Genre-Traditionen erneuert. Wir schalten darin nach und nach Objekte, Quests und permanente Krieger-Upgrades frei und kombinieren Charakterfähigkeiten, um abwechslungsreiche Durchgänge zu erleben.

Long Gone

Auch davon wurde ein neuer Trailer gezeigt

Valor Mortis

Für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt

PVKK

Für den PC vorgestellt

Routine

Erscheint Ende des Jahres für Xbox Series X und den PC

Swords of Legends

Für nicht näher spezifizierte Plattformen angekündigt

Road Kings

Im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC

Sonic Racing: CrossWorlds

Bekommt bald Unterstützung von Pac-Man

"Sonic Racing: CrossWorlds" bietet einen riesigen Kader an Lieblingscharakteren aus dem Sonic-Universum, die nach der Veröffentlichung noch um bekannte Gesichter aus anderen SEGA-Franchises wie Joker und Kasuga Ichiban und sogar um Gastcharaktere wie Hatsune Miku und andere erweitert wird. Diese Charaktere werden euch durch eine Reihe von Spiel-Updates kostenlos zur Verfügung stehen.

Hollow Knight: Silksong

Erscheint definitiv in diesem Jahr, Demo ist auf der gamescom spielbar

Main Show

Call of Duty: Black Ops 7

Bot einen ersten Blick auf die Kampagne, die im Jahr 2035 angesiedelt ist und deren Schauplätze (etwa Los Angeles und Alaska). Erscheint am 14. November (wodurch ein vorheriges Gerücht bestätigt wurde)

Lords of the Fallen 2

Kommt im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Erscheint 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC, ist die ultimative Batman-Geschichte und ab morgen auf der gamescom spielbar

Warhammer 40.000: Dawn of War IV

Für den PC angekündigt, wird im nächsten Jahr veröffentlicht

Monster Hunter Wilds

Bekommt Ende September ein Crossover mit "Final Fantasy XIV" (und umgekehrt gibt es Anfang Oktober auch Inhalte von "Monster Hunter Wilds" in dem MMORPG)

"Monster Hunter Wilds" ist der neueste Ableger der renommierten "Monster Hunter"-Serie. Wir erleben darin die ultimative Jagd-Action in einer farbenfrohen und lebendigen Spielwelt.

Onimusha: Way of the Sword

Davon wurde auch ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt, das Spiel selbst erscheint bekanntlich im nächsten Jahr

"Onimusha: Way of the Sword" spielt in Kyoto während der frühen Edo-Periode. In dieser Zeit des relativen Friedens in Japan hat das Böse die alte Stadt heimgesucht. Kyoto hat sich in einen unheimlichen und beunruhigenden Ort verwandelt und wurde vom Dämonen Genma heimgesucht. Im ersten Trailer zu "Onimusha: Way of the Sword" liefert sich nun ein einsamer, mit dem Oni-Handschuh bewaffneter Samurai einen erbitterten, blutigen Schwertkampf mit diesen höllischen Kreaturen aus einer anderen Welt.

Arknights: Endfield

Davon gab es auch ein Lebenszeichen in Trailerform

Europa Universalis 5

Von dem Titel zeigte man ebenfalls einen Trailer

Daemon X Machina: Titanic Scion

Release ist am 5. September, Demo ist schon jetzt verfügbar

Bei "Daemon X Machina: Titanic Scion" handelt es sich um ein actionreiches Mecha-Spiel, welches eine düstere Sci-Fi-Story mit schnellen Kämpfen, individualisierbaren Arsenals und grossen Bosskämpfen bietet. Wir können darin in unserem individualisierten Arsenal zu Land und in der Luft kämpfen, verschiedene Angriffe entfesseln und unseren eigenen Spielstil entwickeln. Im Koop-Mehrspieler-Modus können wir auch mit Freunden zusammenarbeiten, um Story-Missionen und Bosskämpfe gemeinsam zu bestreiten.

Void Breaker

Ist bekanntlich schon erhältlich und wurde mit einem neuen Trailer bedacht

Indiana Jones und der grosse Kreis

Hier zeigte man einen Trailer zur kommenden Erweiterung "The Order of Giants" (Releasetermin: 4. September) und kündigte für das nächste Jahr eine Switch-2-Version an

In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" schlüpft ihr in die Rolle des legendären Abenteurers Indiana Jones und löst eines der grössten Rätsel der Geschichte in einem First-Person-Einzelspieler-Abenteuer, das zwischen den Ereignissen von "Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" angesiedelt ist.

Wir schreiben das Jahr 1937. Finstere Kräfte suchen überall auf der Welt nach dem Schlüssel zu einer uralten Macht, die mit dem Grossen Kreis in Verbindung steht. Nur einer kann sie aufhalten: Indiana Jones.

Deadpool VR

Erscheint am 18. November und wurde mit einem neuen Trailer gewürdigt

World of Tanks

Am 3. September erscheint Update 2.0

John Carpenter's Toxic Commando

Davon gab es erstes Gameplay zu sehen, ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache und kommt Anfang nächsten Jahres

Death by Scrolling

Eine Weltpremiere von Micropose und Ron Gilbert. Kommt für den PC, ist aber noch ohne Termin

Zero Parades

Das neue Projekt von ZA/UM, den Machern von "Disco Elysium", ist für den PC in Entwicklung

The Darkest Files

Davon gab es auch neues Material zu sehen

Neverness to Everness

Ist für PS5 und PC in Entwicklung

Unbeatable

Erscheint am 6. November, bekam einen neuen Trailer spendiert

Honor of Kings World

Ist für den PC in Entwicklung, aber ohne Termin

Delta Force

Ab heute auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich

Bei "Delta Force" handelt es sich um einen kostenlosen, taktischen First-Person-Shooter mit plattformübergreifendem Fortschritt. Der neueste Teil dieses seit über 25 Jahren genreprägenden Klassikers überzeugt mit einem verbesserten Waffenarsenal, atemberaubenden Umgebungen und einer wirklich dynamischen Welt. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

Clair Obscur: Expedition 33

Aus dessen Soundtrack gab es eine Live-Performance

Bei "Clair Obscur: Expedition 33" handelt es sich um ein innovatives rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, welches in einer von der Belle Époque inspirierten Fantasiewelt spielt. Wir führen darin die Expedition 33 an, um die Malerin zu vernichten, die jährlich erwacht und eine verfluchte Zahl malt, wodurch die Menschen in Rauch verwandelt werden. Dieses Jahr wird sie die Zahl "33" malen, und besagte Expedition hat diesmal das Ziel, ihren tödlichen Zyklus zu durchbrechen.

Ninja Gaiden 4

Wurde mit einem flotten Trailer gewürdigt, erscheint ja am 21. Oktober

"Ninja Gaiden 4" verspricht eine Rückkehr zu rasanter Action und führt einen frischen Protagonisten namens Yakumo ein. Der Titel spielt in einem futuristischen Tokio, welches von Monstern und einem alten Feind, dem Dunklen Drachen, bedroht wird. Yakumo, ein junges Ninja-Wunderkind, dessen Schicksal mit dem des legendären Ryu Hayabusa verknüpft ist, muss darin Tokio von einem alten Fluch befreien.

Cinder City

Von NCSoft, für den PC in der Mache

Time Takers

Ebenfalls von NCSoft, auch für den PC in der Mache

Silent Hill f

Davon zeigte man einen neuen Trailer und bot einen Blick auf die englische Vertonung

Bei "Silent Hill f" handelt es sich um eine komplett neue Geschichte, die im Japan der Sechziger Jahre angesiedelt ist und eine schöne, aber auch erschreckende Welt zeigt. Die Story stammt dabei vom japanischen Schriftsteller Ryukishi07, welcher für seine Visual Novels, die sich mit Mordfällen, psychologischem und übernatürlichem Horror beschäftigen, bekannt ist. Der Soundtrack kommt unter anderem wieder von Langzeitkomponist Akira Yamaoka.

La Divina Commedia

Wurde für den PC vorgestellt

Cronos: The New Dawn

War mit einem neuen Trailer vertreten

"Cronos: The New Dawn" ist eine verworrene Zeitreise, die in einer unbarmherzigen postapokalyptischen Zukunft im Polen der 1980er Jahre spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Zeitreisenden, der als Agent der mysteriösen Organisation Kollektiv in die Vergangenheit geschickt wird. Hier muss er wichtige Personen, die die Apokalypse nicht überlebt haben, zurück in die Zukunft bringen. Um die Mission des Kollektivs zu erfüllen, müssen Spieler ein tödliches Ödland voller monströser Abscheulichkeiten überleben, das durch ein katastrophales Ereignis, bekannt als „Die Veränderung“, entstanden ist und die Kampffähigkeiten der Spieler herausfordern wird.

The Outer Worlds 2

Erscheint am 29. Oktober und wurde mit einem neuen Trailer gewürdigt

In "The Outer Worlds 2" müssen wir als Agent des Erdenrats die Quelle verheerender Risse aufdecken, welche die Menschheit zu vernichten drohen. Unsere Ermittlungen führen uns nach Arcadia, der Heimat der Sprungantriebs-Technologie, wo das Schicksal der Kolonie und letztlich der gesamten Galaxie von unseren Entscheidungen abhängt – von unseren Stärken, unseren Schwächen, unserer Crew und den Fraktionen, denen wir vertrauen.

inZOI

Bekommt mit "Island Getwaway" morgen seinen ersten DLC

Bei "inZOI" handelt es sich um eine Lebenssimulation, bei der wir die volle Kontrolle haben und jeden Aspekt unserer Welt verändern können, um unsere eigenen einzigartigen Geschichten und Erfahrungen zu erschaffen. Nicht nur Fans der populären Sims-Reihe sollten hier auf ihre Kosten kommen.

Fate Trigger

Startet im nächsten Jahr in den Early Access

The Seven Deadly Sins: Origin

Bekommt eine geschlossene Beta, Registrierung ist bereits möglich

Moonlighter 2

Startet am 23. Oktober in den Early Access

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2

Hat mit dem 21. Oktober einen Releasetermin

In "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" wählen die Spieler einen von insgesamt vier Clans für Phyre aus und beginnen, das dunkle, Unterbewusstsein von Seattle zu erkunden. Auf ihrem Weg lernen die Spieler durch Fabien, die seltsame Stimme in Phyres Kopf, mehr über die Welt um sie herum. Mit komplexen Dialogoptionen beeinflusst jedes Gespräch mit den mächtigen Eliten Seattles, wie die Umgebung und die Charaktere auf Phyre reagieren und wie sich die Geschichte entwickelt.

Enshrouded

Wurde auch mit einem Trailer bedacht

Age of Empires 4

Erscheint am 4. November auch für PS5

Kingdom Come Deliverance 2

Bekommt am 9. September seine zweite Erweiterung namens "Legacy of the Forge"

"Kingdom Come Deliverance 2" ist ein umfassendes Open-World-Action-Rollenspiel, das uns verschiedene Herangehensweisen an Quests ermöglicht. Zudem entwickelt man durch seine Taten nicht nur den Hauptcharakter Heinrich weiter sondern beeinflusst dadurch auch die Spielwelt.

Cult of the Lamb

Bekommt mit "Woolhaven" im nächsten Jahr eine neue Erweiterung

World of Warcraft

Dafür wurde mit "Midnight" die inzwischen elfte Erweiterung angekündigt, erscheint im nächsten Jahr

Project Spectrum

Kommt von Team Jade und wurde mit einem Trailer vorgestellt, Plattformen nannte man nicht

World of Tanks

Bekommt mit "Heat" de nächste Erweiterung

Ghost of Yotei

Widmete sich in einem neuen Trailer hauptsächlich der Story und der Spielwelt, im nächsten Jahr kommt mit "Legends" ein kostenloser Koop-Multiplayer-DLC

300 Jahre nach den Ereignissen von "Ghost of Tsushima" erhebt sich in "Ghost of Yōtei" eine neue Kriegerin aus der Asche ihres Heims, nämlich Atsu. Voller Wut und Entschlossenheit macht sie sich auf die Jagd nach denen, die für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind, um Rache zu üben. Jeder Gelegenheitsauftrag und jedes Kopfgeld liefern ihr dabei das Geld, das sie für ihre Reise braucht. Aber wie sie genau kämpft, überlebt und die Legende des Geistes vorantreibt, liegt an uns.

Resident Evil Requiem

Darauf wurde ein neuer Blick geworfen und dabei thematisierte man vor allem die Story

In "Resident Evil Requiem" bereiten wir uns darauf vor, dem Tod zu entkommen, nämlich in einer Herzschlag-stoppenden Erfahrung, die uns bis aufs Mark erschüttern wird. Technologischer Fortschritt kombiniert mit der weitreichen Erfahrung des Entwicklerteams, Stories mit fein ausgearbeiteten Charakteren und Gameplay zu kombinieren sorgen darin für eine immersivere Erfahrung als je zuvor.

Zhong Black Myth Kui

Wurde als letzter Tite angeteasert