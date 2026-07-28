Schweizer Spiele an der gamescom

Über 16 Games am SwissGames-Stand

News Roger

Für die diesjährige gamescom zeigt SwissGames 18 neue Spiele von einer vielfältigen Gruppe aufstrebender Entwickler aus der Schweiz.

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Die Auswahl der Titel repräsentiert eine breite Mischung aus Genres, Gameplay-Stilen und kreativen Ansätzen und zeigt das Talent in der Schweizer Indie-Game-Szene. Vom Retro-3D-Platformer "Cursed Clouds 64" über den chaotischen Genre-Mix "Crawfish" und die Mechaniken von "Slot Machine Gun" bis hin zum bewegungsfokussierten Gameplay von "Cascade" bietet jedes Spiel eine eigene Perspektive auf die Zukunft Schweizer Indie-Games.

Während der gamescom sind 16 Spiele mit spielbaren Demos vertreten, darunter:

  • Balance | ItsTheEm - Taucht in die wiederkehrenden Alpträume eines Fischers ein, der auf einer schwebenden Plattform lebt, und nutzt seine eigene Nabelschnur, um verschiedene Rätsel zu lösen
  • Cascade | Silicon Souls - Erlebt schnelle Bewegung in diesem First-Person-Roguelite, während ihr über Oberflächen gleitet, euren Charakter verbessert und Gegner besiegt
  • The Copperfield Department | Root Fruit Games - Werdet zum Social-Media-Detektiv in einem textbasierten Rätselspiel, in dem ihr gegen verdächtige Konten für Gerechtigkeit kämpft
  • Crawfish | Strobetano - Erkundet ein friedliches Land, bevor ihr eure Schrotflinte gegen fliegende Fische einsetzt, die eure Farm in diesem komödiantischen FPS-Hybrid zu ruinieren drohen
  • Cursed Clouds 64 | Cursed Bytes - Macht eine Zeitreise mit diesem von den 90er-Jahren inspirierten 3D-Collect-a-thon, der an klassische Platformer vergangener Tage erinnert
  • Desktop Detective | Conradical Sàrl - Erweitert eure Desktop-Erfahrung mit einem neuen Idle-Begleiter, der in einem Detektiv-RPG Rätsel löst
  • Echoes | Echoes - Ein sensorisches Videospiel, bei dem sich die Umgebung allmählich auflöst und euch zwingt, durch Geräusche und Berührungen voranzukommen
  • The Factory Must Fall | Squared Games GmbH - Baut eine Fabrik auf, bevor ihr sie in einer Kombination aus Basisbau und Auto-Battler gegen andere einsetzt
  • Goblin Sushi | Old Cake Factory - Übernehmt die Rolle eines Goblins mit dem Traum, Sushi-Koch zu werden, während ihr in dieser Roguelike-Action-Simulation euer eigenes Restaurant führt und verbessert
  • Hero’s Warden | Asteroid Lab - Begebt euch auf eine Reise, um euren ewigen Feind zu besiegen, indem ihr ein Kartendeck verwendet, um Zaubersprüche, Leuchtfeuer und Ausrüstung zu beschwören, die euren Helden stärken
  • In Full Bloom | Obleak Games - Ein von Film Noir inspiriertes Spiel, das sich um ein immer hungriges Wesen dreht, das gefüttert werden muss, während es weiter über seine Umgebung hinauswächst
  • Nawarak | Plausch - Entspannt bei einem friedlichen Echtzeit-Strategiespiel, während ihr eine karge Wüste voller Herausforderungen durchquert
  • The Prying Glass | Pinkthunder777 - Ein Psychohorror-Spiel aus der Ego-Perspektive, bei dem ihr euch der Angst stellen müsst, gesehen zu werden, indem ihr versteckte Kameras in dunklen Ecken findet
  • Ravioli Planet | Le Château Turbulent - Ein narratives Küchenmanagement-Spiel, bei dem ihr in eurem eigenen Ravioli-Food-Truck um die Welt reist
  • Rustbuckets | Scarp Mole Games GmbH - Navigiert mit einer Twin-Stick-Mechanik durch einen unbekannten Planeten und nutzt den rechten Stick, um euren Schild durch die Welt zu führen
  • Slot Machine Gun | Lakeview Games - Führt die sich ständig verändernde Slot Machine Gun in einem Roguelike, das das Chaos von Bullet Hell mit Deckbuilding-Strategie verbindet
Quelle: Pressekontakte
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