Schweizer Spiele an der gamescom

Für die diesjährige gamescom zeigt SwissGames 18 neue Spiele von einer vielfältigen Gruppe aufstrebender Entwickler aus der Schweiz.

Die Auswahl der Titel repräsentiert eine breite Mischung aus Genres, Gameplay-Stilen und kreativen Ansätzen und zeigt das Talent in der Schweizer Indie-Game-Szene. Vom Retro-3D-Platformer "Cursed Clouds 64" über den chaotischen Genre-Mix "Crawfish" und die Mechaniken von "Slot Machine Gun" bis hin zum bewegungsfokussierten Gameplay von "Cascade" bietet jedes Spiel eine eigene Perspektive auf die Zukunft Schweizer Indie-Games.

Während der gamescom sind 16 Spiele mit spielbaren Demos vertreten, darunter: