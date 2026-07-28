Schweizer Spiele an der gamescom

Für die diesjährige gamescom zeigt SwissGames 18 neue Spiele von einer vielfältigen Gruppe aufstrebender Entwickler aus der Schweiz.
Die Auswahl der Titel repräsentiert eine breite Mischung aus Genres, Gameplay-Stilen und kreativen Ansätzen und zeigt das Talent in der Schweizer Indie-Game-Szene. Vom Retro-3D-Platformer "Cursed Clouds 64" über den chaotischen Genre-Mix "Crawfish" und die Mechaniken von "Slot Machine Gun" bis hin zum bewegungsfokussierten Gameplay von "Cascade" bietet jedes Spiel eine eigene Perspektive auf die Zukunft Schweizer Indie-Games.
Während der gamescom sind 16 Spiele mit spielbaren Demos vertreten, darunter:
- Balance | ItsTheEm - Taucht in die wiederkehrenden Alpträume eines Fischers ein, der auf einer schwebenden Plattform lebt, und nutzt seine eigene Nabelschnur, um verschiedene Rätsel zu lösen
- Cascade | Silicon Souls - Erlebt schnelle Bewegung in diesem First-Person-Roguelite, während ihr über Oberflächen gleitet, euren Charakter verbessert und Gegner besiegt
- The Copperfield Department | Root Fruit Games - Werdet zum Social-Media-Detektiv in einem textbasierten Rätselspiel, in dem ihr gegen verdächtige Konten für Gerechtigkeit kämpft
- Crawfish | Strobetano - Erkundet ein friedliches Land, bevor ihr eure Schrotflinte gegen fliegende Fische einsetzt, die eure Farm in diesem komödiantischen FPS-Hybrid zu ruinieren drohen
- Cursed Clouds 64 | Cursed Bytes - Macht eine Zeitreise mit diesem von den 90er-Jahren inspirierten 3D-Collect-a-thon, der an klassische Platformer vergangener Tage erinnert
- Desktop Detective | Conradical Sàrl - Erweitert eure Desktop-Erfahrung mit einem neuen Idle-Begleiter, der in einem Detektiv-RPG Rätsel löst
- Echoes | Echoes - Ein sensorisches Videospiel, bei dem sich die Umgebung allmählich auflöst und euch zwingt, durch Geräusche und Berührungen voranzukommen
- The Factory Must Fall | Squared Games GmbH - Baut eine Fabrik auf, bevor ihr sie in einer Kombination aus Basisbau und Auto-Battler gegen andere einsetzt
- Goblin Sushi | Old Cake Factory - Übernehmt die Rolle eines Goblins mit dem Traum, Sushi-Koch zu werden, während ihr in dieser Roguelike-Action-Simulation euer eigenes Restaurant führt und verbessert
- Hero’s Warden | Asteroid Lab - Begebt euch auf eine Reise, um euren ewigen Feind zu besiegen, indem ihr ein Kartendeck verwendet, um Zaubersprüche, Leuchtfeuer und Ausrüstung zu beschwören, die euren Helden stärken
- In Full Bloom | Obleak Games - Ein von Film Noir inspiriertes Spiel, das sich um ein immer hungriges Wesen dreht, das gefüttert werden muss, während es weiter über seine Umgebung hinauswächst
- Nawarak | Plausch - Entspannt bei einem friedlichen Echtzeit-Strategiespiel, während ihr eine karge Wüste voller Herausforderungen durchquert
- The Prying Glass | Pinkthunder777 - Ein Psychohorror-Spiel aus der Ego-Perspektive, bei dem ihr euch der Angst stellen müsst, gesehen zu werden, indem ihr versteckte Kameras in dunklen Ecken findet
- Ravioli Planet | Le Château Turbulent - Ein narratives Küchenmanagement-Spiel, bei dem ihr in eurem eigenen Ravioli-Food-Truck um die Welt reist
- Rustbuckets | Scarp Mole Games GmbH - Navigiert mit einer Twin-Stick-Mechanik durch einen unbekannten Planeten und nutzt den rechten Stick, um euren Schild durch die Welt zu führen
- Slot Machine Gun | Lakeview Games - Führt die sich ständig verändernde Slot Machine Gun in einem Roguelike, das das Chaos von Bullet Hell mit Deckbuilding-Strategie verbindet