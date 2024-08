Spitzenpolitik beim gamescom congress 2024

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker haben ihre Teilnahme am gamescom congress am 22. August 2024 in Köln bestätigt. Gemeinsam mit mehr als 130 Speakerinnen und Speakern aus aller Welt diskutieren sie auf dem Kongress, wie die Potenziale von Computer- und Videospielen bestmöglich genutzt werden können und welche Rahmenbedingungen für eine prosperierende Games-Branche geschaffen werden müssen. Der gamescom congress beleuchtet in über 60 Programmpunkten die vielfältigen Chancen, die Games für gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt bieten.

Im Panel „Games-Standort Nr. 1 – Wie gelingt Deutschlands Aufholjagd?“ debattieren die Spitzenpolitikerinnen und -politiker aus Bund und Ländern Michael Kellner (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Nathanael Liminski (Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen), Franziska Giffey (Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie Berlins Bürgermeisterin) und Dr. Fabian Mehring (Bayerischer Staatsminister für Digitales) über die besten Strategien, die deutsche Games-Branche international wettbewerbsfähiger zu machen. Frauke Holzmeier (Ressortleiterin Wirtschaft bei RTL News) moderiert den Talk.

"Der gamescom congress ist ein einzigartiges Forum, um die vielfältigen Potenziale von Games für unser gesellschaftliches Miteinander zu beleuchten und zu beraten. Mit den diesjährigen Schwerpunkten ‚Games und künstliche Intelligenz' und ‚Games und Demokratie' rückt der Kongress zwei brandaktuelle Themen in den Fokus, die das Leben von allen berühren. Wenn der Gamesstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb vorne mitspielen will, müssen wir weiter aufholen und intelligente Fördermechanismen für unsere nationale Games-Branche auf den Weg bringen. Nordrhein-Westfalen geht seit vielen Jahren mit gutem Beispiel voran."

Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei.