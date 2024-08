gamescom 2024: Viele Rekorde

Die gamescom setzt 2024 neue Rekorde und erreicht so viele Menschen wie nie zuvor. Die Gaming-Community feierte als grösste Gemeinschaft der Welt in dieser Woche ihre Liebe zum Gaming vor Ort in Köln und weltweit online: Rund 335'000 Besucher aus 120 Ländern kamen auf die gamescom 2024 – Freitag und Samstag waren ausverkauft. Die Anzahl an Menschen, die das Showprogramm online verfolgten, ist so hoch wie noch nie: Allein bis Samstagabend wurden insgesamt über 310 Millionen Video Views registriert. Darunter sind besonders die Zahlen der gamescom Opening Night Live beeindruckend, die allein über 40 Millionen Video Views erzielte – das entspricht einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Somit wurde die Rekordzahl in diesem Jahr deutlich übertroffen und stellt eine neue internationale Spitzenreichweite dar.

gamescom

Die Zahl der Fachbesuchenden lag bei rund 32'000. Die grössten Zuwächse verzeichneten Nordamerika und Japan.

Das Community-Abenteuer gamescom epix bot mit den neuen digitalen gamescom trading cards ein weiteres Highlight für die Community. Insgesamt konnten 2.5 Millionen Page Views bis Samstagabend registriert werden.

Auch der gamescom congress und die Entwicklerkonferenz devcom schlossen mit Rekordwerten ab.

"Die gamescom hat erneut ihre Strahlkraft als weltweit grösstes und bedeutendstes Event für die Gaming-Branche unter Beweis gestellt. Mit einer Rekordzahl an digitalen Zugriffen sowie mehr Besuchenden im Vergleich zum Vorjahr verbinden gamescom, Koelnmesse und game-Verband Menschen rund um den Globus in ihrer gemeinsamen Leidenschaft und treiben zugleich Innovationen und Partnerschaften in der Games-Branche voran, wie es kein Event je zuvor geschafft hat."

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse

"Die gamescom 2024 ist ein Erfolg auf ganzer Linie. Gerade die in vielen Bereichen noch einmal deutlich gestiegene Internationalität verankert die gamescom auch langfristig als eine der bekanntesten globalen Event-Marken. Diese Woche hat zudem einmal mehr klargemacht, welche grosse gesellschaftliche, kulturelle und technologische Kraft in Games steckt und warum Länder weltweit zurecht im Wettkampf um die besten Standortbedingungen für die Games-Branche sind. Games sind der Zugang zur Zukunft."

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche

Am gamescom-Samstag und -Sonntag feierten rund 80'000 Menschen gemeinsam beim gamescom city festival in der Kölner Innenstadt.

Die gamescom 2025 läuft vom 20. bis 24. August. Sie wird am 19. August 2025 mit der gamescom Opening Night Live eröffnet.

gamescom 2024 auf einen Blick