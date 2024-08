Wired Productions ist mit vier Titeln auf der gamescom

Wired Productions kommt in diesem Jahr mit vier Titeln auf die gamescom zur Home of Indies Booth in Halle 10.2. Der düstere psychologische Thriller "Karma: The Dark World", die quirlige Management-Sim "Hotel Architect", das abgedrehte Skate & Slash-Abenteuer "Gori: Cuddly Carnage" und das Baggerspiel "Dig VR" sind vor Ort anspielbar.

In "Dig VR" besucht ihr Diglington, eine charmante Stadt, in der absolut alles mit einem Bagger repariert werden kann! In diesem Management- und Simulationsspiel lebt ihr eure Passion fürs Ausgraben aus und werdet in Arcade-artigem Gameplay vom Novizen zum Meister. Verschiedene Modi wie eine entspannte Kampagne und rasante Mini-Spiele warten darauf, allein oder mit einem Freund entdeckt zu werden!

In "Hotel Architect" beweist ihr eure unternehmerische Leidenschaft, indem ihr ein globales Imperium exquisiter und grosser Hotels entwerft, aufbaut und verwaltet. Ihr müsst auf der Hut sein, euch an neue Szenarien anpassen, den immer höheren Ansprüchen eurer Gäste gerecht werden und auch die schärfsten Kritiker beeindrucken, um ein 5-Sterne-Rating zu erhalten!

In "Karma: The Dark World" ermittelt ihr als Daniel McGovern, Agent des Leviathan Thought Bureau, in den Erinnerungen der Bewohner einer dystopischen Welt. Ihr erlebt einen düsteren psychologischen Thriller in einer bizarren, sich stets verändernden Umgebung, bei dem ihr von einer mysteriösen Figur begleitet werdet. Was passiert, wenn ein Unternehmen eine Maschine erschafft, die es euch ermöglicht, die Erinnerungen der Bevölkerung nach Belieben in die Gegenwart zurückzubringen?

Nicht zum ersten Mal auf der gamescom: In "Gori: Cuddly Carnage!" schlüpft ihr in dem actiongeladenen Skate & Slash-Abenteuer in die Rolle des Katzenhelden Gori auf dem unflätigen, todbringenden Hoverboard F.R.A.N.K. Gemeinsam mit dem mürrischen KI-Begleiter CH1-P stellt ihr euch der bösen Adorable Army mit tödlichen Kombos, meistert explosive Waffen und rettet Professor Y.

Der Stand von Wired Productions befindet sich an der Home of Indies Booth in Halle 10.2.