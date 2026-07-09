Tencent kündigte heute "Worlds of Play: The Game Art Exhibition" an, eine neue Kunstausstellung, die gemeinsam mit führenden Spielestudios aus aller Welt veranstaltet wird und im Rahmen der gamescom 2026 stattfindet.

Mit 40 beliebten Game-IPs, die durch Kunstwerke und immersive Installationen präsentiert werden, würdigt die Ausstellung die künstlerische Qualität und kulturelle Bedeutung der Spieleentwicklung. Worlds of Play ist vom 27. bis 29. August in der Wassermannhalle in Köln für Medien, Influencer und die breite Öffentlichkeit zugänglich. Die Ausstellung gliedert sich in fünf Themenbereiche, Reality, Experiments, Abyss, Epics und Wonderland, die euch eine individuelle Reise durch die vielfältigen Welten des Gamings bieten.

Die fünf immersiven Bereiche vereinen eine Vielzahl von Game-IPs sowohl aus den hauseigenen Studios von Tencent als auch von Partnerstudios weltweit.