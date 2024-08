Xbox @ gamescom 2024

Team Xbox hat bekannt gegeben, was die Redmond für die gamescom 2024 geplant haben. In diesem Jahr wird der Xbox-Stand über 50 Titel von den Xbox Game Studios, Blizzard, Bethesda und weiteren Third-Party-Partnern an mehr als 240 Spielstationen präsentieren. Ausserdem gibt es tolle Fotomöglichkeiten sowie eigens errichtete Kinos für exklusive Einblicke in kommende Titel.

Ihr könnt zahlreiche kommende Xbox-Veröffentlichungen selbst ausprobieren, darunter "Diablo IV: Vessel of Hatred", "Towerborne", "Fallout 76: Milepost Zero", "Age of Mythology: Retold", und mehr. Ausserdem werden exklusive Kinovorstellungen zu "Avowed", "Indiana Jones and the Great Circle" und "Starfield: Shattered Space" Angebot.

Darüber hinaus werden Titel diverser Partner spielbar sein, darunter "Star Wars Outlaws" von Ubisoft, "ARK 2" von Studio Wildcard, "Space Marine 2" von Saber Interactive, "Atomfall" von Rebellion. Xbox freut sich ausserdem über die Rückkehr von "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" von GSC Game World mit einer brandneuen Demo. Im Indie Selects-Bereich, der verschiedenen, aufregenden neuen Titeln unabhängiger Entwickler gewidmet ist, werden Spiele wie "Squirrel with a Gun" von Maximum Entertainment, "Winter Burrow" von Noodlecake, "Creatures of Ava" von 11 bit Studios und viele mehr vorgestellt.

Wenn ihr dieses Jahr nicht nach Köln kommen könnt, bringt Microsoft die Messe einfach mit einer Reihe von täglichen Streams vom Xbox-Stand zu euch. Besucht Team Xbox und seine Partner am Mittwoch, Donnerstag und Freitag, um einen tieferen Einblick in einige der mit Spannung erwarteten Spiele auf der gamescom 2024 zu erhalten.