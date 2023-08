Xbox bei der gamescom Opening Night Live 2023

Auf dem heutigen gamescom Opening Night Live-Showcase präsentierte Xbox den Launch-Trailer für "Starfield", gewährte einen ersten Blick auf das Gameplay von "Ara: History Untold" und kündigte den Launch der "Age of Empires IV: Anniversary Edition" an, die ab sofort für Xbox Series X|S verfügbar ist.

Mit der Opening Night Live 2023 wird die gamescom eröffnet und Xbox ist mit dem grössten Stand aller Zeiten auf der Messe vertreten. Dazu gehören nicht nur die Spiele aus dem heutigen Showcase, sondern auch "Forza Motorsport", "Towerborne", "Hellblade II: Senua's Saga" und "The Elder Scrolls Online" der Xbox Game Studios und Xbox Game Studios Publishing. Ausserdem werden weitere Spiele präsentieren: "Stalker 2", "Armored Core VI: Fires of Rubicon", "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty", "Dungeons of Hinterberg", "Payday 3" und viele, viele mehr.