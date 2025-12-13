Nagoshi Studio kündigt Gang of Dragon an

Das von dem Schöpfer der "Yakuza"-Serie Toshihiro Nagoshi gegründete und nach ihm benannte Nagoshi Studio hat im Rahmen der Game Awards 2025 "Gang of Dragon" vorgestellt. Das Action-Adventure erinnert durchaus an die "Yakuza"-Spiele, steht aber für sich allein und weist eine unabhängige Geschichte in einem anderen 'Universum' in dem real existierenden Kabukicho-Viertel in Tokyo auf. Bestätigt ist bisher nur eine PC-Version, weitere Plattformen könnten durchaus noch angekündigt werden. Seht hier den Ankündigungstrailer:

Über Gang of Dragon (Übersetzung)

Ein Action-Adventure, das in Kabukicho, dem legendären Nachtlebenviertel von Shinkjuku in Tokio, spielt.

Shin Ji-seong – dargestellt vom renommierten asiatischen Schauspieler Ma Dong-seok – ist ein hochrangiges Mitglied eines koreanischen Verbrechersyndikats mit Sitz in Kabukicho. Während er die Strassen von Shinkjuku erkundet, gerät Shin in Konflikte der Unterwelt und knüpft enge menschliche Beziehungen, die ihn dazu bringen, sich mit seinem eigenen Lebenssinn auseinanderzusetzen.

Die Kämpfe werden aus der Third-Person-Perspektive dargestellt und drehen sich um Shins überwältigende körperliche Kraft. Bekämpfe deine Feinde mit brutalen Nahkampfangriffen, präzisen Schwertangriffen, Schusswaffen und spektakulären Verfolgungsjagden durch die Stadt.

Bahne dir deinen eigenen Weg durch eine Geschichte, in der Gewalt und zwischenmenschliche Bindungen miteinander verflochten sind.