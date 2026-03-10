Steht Gang of Dragon vor dem Aus?

Das Studio von "Yakuza"-Schöpfer Toshihiro Nagoshi steht offenbar vor grossen finanziellen Problemen. Berichten zufolge wird der chinesische Publisher NetEase die Finanzierung von Nagoshi Studio einstellen – nur wenige Monate nachdem das Team sein erstes Projekt bei den Game Awards vorgestellt hatte.

Das Debütspiel des Studios mit dem Titel "Gang of Dragon" wurde erst im Dezember 2025 mit einem ersten Teaser angekündigt. Nun soll NetEase die finanzielle Unterstützung bereits im Mai 2026 beenden. Hintergrund ist offenbar eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens, das seine Investitionen in die Spieleentwicklung reduzieren will.

Insidern zufolge hätte die Fertigstellung von "Gang of Dragon" zusätzliche rund 7 Milliarden Yen – etwa 44 Millionen US-Dollar – benötigt. Diese steigenden Kosten sollen NetEase letztlich dazu bewogen haben, das Projekt nicht weiter zu finanzieren.

Nagoshi Studio versucht nun offenbar, neue Investoren oder Publisher zu finden, um die Entwicklung fortsetzen zu können. Sollte keine alternative Finanzierung gefunden werden, könnte sowohl das Projekt als auch das Studio selbst vor einer ungewissen Zukunft stehen.