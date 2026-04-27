Gang of Dragon: YouTube-Kanal gelöscht

Nagoshi Studio hat offenbar seinen YouTube-Kanal gelöscht. Zumindest sind die Trailer zu dessen Projekt "Gang of Dragon" auf diesem Weg nicht mehr verfügbar.

Parallel dazu stehen immer noch finanzielle Unsicherheiten bezüglich "Gang of Dragon" im Raum: Laut mehrerer Artikel plant NetEase, die Finanzierung des Studios im Mai einzustellen. Mitarbeiter sollen bereits darüber informiert worden sein. Das im vergangenen Jahr angekündigte Projekt gilt als erstes Spiel von Toshihiro Nagoshi, der Sega 2021 verlassen hatte. Eine offizielle Stellungnahme zu dem Thema liegt bisher aber nicht vor.

Bereits im März hatte es Berichte über eine unklare Finanzierung von "Gang of Dragon" gegeben. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Gang of Dragon" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember enthüllt worden.