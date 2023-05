Nacon und die Appeal Studios versorgen uns mit einem Entwicklertagebuch zu "Gangs of Sherwood". Dieses solltet ihr euch am besten sofort zu Gemüte führen.

In dem Video sprechen Game Director Andrea Di Stefano und Art Director Michael Defroyennes darüber, wie sie die Legende von Robin Hood adaptiert haben. "Gangs of Sherwood" wird im Herbst für PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht und auch für den PC verfügbar sein.

In "Gangs of Sherwood" werden die Rollen von vier der berühmtesten Helden der Legende verkörpert: Bruder Tuck, Little John, Maid Marian und Robin Hood. Neben den bekannten Charakteren wollten die Entwickler auch die Geschichte der Legende Allan a Dale hervorheben. Ebenso viel Aufmerksamkeit wurde den Antagonisten gewidmet, wie etwa dem charismatischen Guy of Gisborne, der für gewöhnlich als Mörder dargestellt wird und Robin Hood töten soll sowie der Priorin von Kirklees, die stets für Robin Hoods Tod verantwortlich gemacht wird.