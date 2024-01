Garden Life: A Cozy Simulator: Neues Video

Mit seiner farbenfrohen, beruhigenden Welt bietet euch "Garden Life: A Cozy Simulator" ein entspannendes Gartenerlebnis, bei dem die einzige Grenze die eigene Kreativität ist. Die Herausforderung besteht darin, ein verlassenes Grundstück in einen blühenden Gemeinschaftsgarten zu verwandeln und dabei mit den schrulligen Charakteren des Spiels, den anderen Dorfbewohnern, zu interagieren.

In der entspannenden Gartensimulation könnt ihr den eigenen Traum-Garten in einer farbenfrohen, beruhigenden Welt gestalten. Ein verlassenes Grundstück will im eigenen Tempo bepflanzt und dekoriert werden, um es in einen blühenden Gemeinschaftsgarten zu verwandeln.

"Garden Life: A Cozy Simulator" wird am 22. Februar 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Die Nintendo Switch-Version wird am 14. März veröffentlicht.