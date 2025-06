Garfield Kart 2: All You Can Drift angekündigt

Microids und Eden Games kündigen "Garfield Kart 2: All You Can Drift" an. Einen Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Hier werden 30 Sekunden lang auf "Garfield Kart 2: All You Can Drift" eingestimmt. Dieser lässt zwar keine Rückschlüsse auf das eigentliche Gameplay zu, zeigt aber immerhin schonmal Garfield, der in einem Kart sitzt und das ist durchaus stylish. Die Musik dazu passt ebenfalls.

"Garfield Kart 2: All You Can Drift" bringt den kultigen Kater und seine Freunde zurück auf die Rennstrecke - diesmal mit frischen Strecken, zusätzlichem Chaos und jeder Menge Stil. Wir schlüpfen darin in die Rollen von acht bekannten Figuren aus dem Garfield-Universum, gestalten ihre Karts individuell und rasen durch fantasievoll gestaltete Welten voller Überraschungen.

"Garfield Kart 2: All You Can Drift" erscheint am 10. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.