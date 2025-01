GameBoy im Lego-Format kommt

Nintendo ist wirklich immer für eine Überraschung zu haben. Da wartet die Welt auf die Vorstellung eines Switch-Nachfolgers und dann enthüllt der Mario-Konzern auch tatsächlich eine Konsole - aber nicht die Switch 2.

So stellte man gestern erstmals einen GameBoy im Lego-Format vor. Viel mehr als der Releasezeitraum wurde dabei nicht genannt, aber der gezeigte Teaser machte durchaus schonmal Lust auf mehr. Demnach wird der Lego GameBoy irgendwann im Oktober erhältlich sein.

Neu ist die Partnerschaft zwischen Lego und Nintendo natürlich nicht. Schliesslich gab es schon in der Vergangenheit gemeinsam konzipierte Sets, etwa zu "Super Mario" oder "The Legend of Zelda".

Hier nun der 15 Sekunden lange Teaser zum Lego GameBoy: