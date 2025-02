GameBoy im Lego-Format: Preis & Termin durchgesickert?

Bereits Anfang Januar stellte Nintendo den GameBoy im Lego-Format vor (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr [an dieser Stelle[(/gbclassic/news/gameboy-im-lego-format-kommt-ljPi/)). Jetzt könnte es sein, dass der Verkaufspreis und der Releasetermin durchgesickert sind.

So behauptet der für gewöhnlich gut informierte Lego-Leaker Falconbrickstudios, dass der GameBoy im Lego-Format am 1. Oktober erscheint. Der Verkaufspreis beträgt angeblich 59,99 Dollar. Er umfasst 421 Teile, was für derartige Sets der normale Umfang ist.

Nintendo selbst hat die Angaben bisher noch nicht bestätigt und sagt lediglich, dass der Lego GameBoy irgendwann im Oktober verfügbar sein wird. Mal sehen, ob wir bis dahin schon auf der Switch 2 spielen können, aber davon ist eigentlich auszugehen. Nach dem jetzigen Leak könnte es natürlich sein, dass sehr bald offizielle Angaben folgen.