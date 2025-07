Lego GameBoy: Erscheinungstermin steht fest

Bereits im Februar hatte der für gewöhnlich sehr gut informierte Lego-Leaker Falconbrickstudios den Preis und den Releasetermin des Lego GameBoy enthüllt (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Da jetzt die offiziellen Angaben von Nintendo vorliegen, zeigt sich, dass er damals richtig lag.

Demnach ist der Lego GameBoy tatsächlich ab 1. Oktober zum Preis von 59,99 Euro erhältlich. Er umfasst 421 Teile, was für derartige Sets der gewöhnliche Umfang ist.

In diesem Zusammenhang hat Nintendo auch einen Werbespot veröffentlicht, welcher in den USA in ähnlicher Form auch zum Start des "echten" GameBoy ausgestrahlt wurde. Ihr könnt das Original und die aktuelle Version oben miteinander vergleichen. Etwas Nostalgie ist manchmal schon ganz cool, oder?