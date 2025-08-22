Gear.Club Unlimited 3 enthüllt

Nacon hat "Gear.Club Unlimited 3" für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Aussicht gestellt. Was uns in der Fortsetzung der Rennspielreihe erwartet, wurde ebenfalls verraten.

"Gear.Club Unlimited 3" setzt erneut auf unkomplizierten Fahrspass und erweitert das bewährte Konzept um einige neue Ideen. Wir erleben darin nämlich abwechslungsreiche Strecken an der sonnigen Mittelmeerküste und in den kurvenreichen Bergregionen Japans. Frisch hinzu kommt ein Highway-Modus, in dem dichter Verkehr und hohes Tempo für zusätzliche Spannung sorgen.

Mehr als 40 offiziell lizenzierte Fahrzeuge stehen dabei bereit, die in einer umfassenden Karriere gefahren und weiterentwickelt werden können. Somit verbindet das Rennspiel schnelle Action mit langfristiger Motivation.

"Gear.Club Unlimited 3" erscheint noch in diesem Jahr für die eingangs erwähnten Plattformen.