Gear.Club Unlimited 3: Releasefenster für weitere Versionen

Es ist schon länger bekannt, dass "Gear.Club Unlimited 3" auch für weitere Plattformen in Entwicklung ist. Jetzt gibt es ein Releasefenster für diese Umsetzungen.

Demnach wird "Gear.Club Unlimited 3" irgendwann im Oktober auch für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen nicht zu bestehen.

Schon jetzt bekommen wir einen neuen Trailer zu den kommenden Portierungen von "Gear.Club Unlimited 3" gezeigt. Darin werden wir 40 Sekunden lang mit packenden Szenen auf diese eingestimmt.

Das letzte Lebenszeichen von "Gear.Club Unlimited 3" hatte es im Dezember vergangenen Jahres gegeben. Damals hatte man den Erscheinungstermin für die Switch-2-Version des Rennspiels verkündet. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Gear.Club Unlimited 3" ist seit 19. Februar für Switch 2 erhältlich.