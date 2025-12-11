Gear.Club Unlimited 3: Februar-Termin für Switch 2

Nacon und Eden Games haben einen Releasetermin für die Switch-2-Version von "Gear.Club Unlimited 3" verkündet. Ausserdem hatte man frisches Material aus dem Rennspiel parat.

Demnach erscheint "Gear.Club Unlimited 3" am 19. Februar 2026 für Switch 2. die anderen Plattformen, also PS5, Xbox Series X und der PC, werden irgendwann im späteren Jahresverlauf versorgt. Damit haben sich Gerüchte vom November bezüglich einer Zeitexklusivität für die Nintendo-Plattformen sowie der Releasetermin dafür bestätigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Ein neuer Gameplay-Trailer begleitet die freudige Nachricht zu "Gear.Club Unlimited 3". Darin stimmt man uns fast zwei Minuten lang mit flotten In-Game-Sequenzen auf das Rennspiel ein.

"Gear.Club Unlimited 3" war im August angekündigt worden.