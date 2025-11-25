Gear.Club Unlimited 3 verschoben

Eigentlich sollte "Gear.Club Unlimited 3" noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Nacon jetzt bekanntgeben musste.

Demnach wird "Gear.Club Unlimited 3" leider erst im nächsten Jahr erhältlich sein. Eine konkrete Begründung für die Verzögerung gibt es von Nacon nicht, aber offensichtlich gestaltet sich die Entwicklung des Rennspiels komplexer als zunächst angenommen.

Dafür gibt es aktuelle Gerüchte zum Releasetermin von "Gear.Club Unlimited 3". Einige Händler listen dessen Switch-2-Version nämlich für den 19. Februar 2026. Für die übrigen Fassungen ist dagegen nur ein Platzhalter zu lesen, was bedeuten würde, dass die Nintendo-Konsole wieder eine zeitlich begrenzte Exklusivität geniesst. Aber auch hierzu hat sich Nacon noch nicht geäussert.

"Gear.Club Unlimited 3" ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in der Mache.