Gears 6: Weiterer Hinweis auf Ankündigung im Juni

Das Gerücht, dass "Gears 6" im Juni enthüllt wird, ist nicht neu, hat nun aber frische Nahrung bekommen. So wurde ein verdächtiger Tweet zu dem Thema gesichtet.

So schreibt Synchronsprecher Liam McIntyre, der in "Gears of War" JD Fenix spricht, bei X (ehemals Twitter), dass uns das Spiel im Juni sage, wie es mit ihm weitergehe. Das klingt doch insgesamt schonmal sehr vielversprechend, oder?

Im Juni findet bekanntlich der Xbox Game Showcase statt. Microsoft könnte das Spiel theoretisch im Rahmen dieses Events präsentieren. Offiziell angekündigt ist es bislang jedoch noch nicht.

Es ist davon auszugehen, dass "Gears 6" am Ende für Xbox Series X und den PC erscheinen wird.