Gears of War: E-Day mit ungewöhnlich hohem Budget?

Tom Henderson von Insider Gaming sprach jetzt in einem Podcast über das Budget von "Gears of War: E-Day" gesprochen. Dabei nannte er eine ungewöhnlich hohe dreistellige Millionensumme.

So sagt Henderson, dass das Budget von "Gears of War: E-Day" angeblich bei mehr als 400 Millionen Dollar liegt. Er bezeichnet diese Summe als ungewöhnlich hoch und spricht von einem absurden Kostenrahmen. Gleichzeitig kritisiert er die Entscheidung, den Titel als Xbox-Konsolenexklusivspiel zu positionieren. Besagte Entscheidung soll laut seinen Angaben erst vor rund fünf bis sechs Wochen gefallen sein.

Erst letzte Woche hatte sich Entwickler The Coalition zum ungefähren Umfang der Kampagne von "Gears of War: E-Day" geäussert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Gears of War: E-Day" erscheint am 6. Oktober für Xbox Series X und den PC.