Momentan zirkuliert das Gerücht, dass "Gears of War: E-Day" auch für PS5 erscheinen könnte. Wir bringen diesbezüglich Licht ins Dunkel und fassen die aktuelle Lage zusammen.

Stein des Anstosses ist eine Stellenausschreibung von The Coalition. Darin sucht das Team nämlich einen Senior Online Client Engineer, der das Multiplayer- und Online-Erlebnis des Shooters mitgestalten soll. In der Stellenausschreibung werden explizit Kenntnisse im Umgang mit Online-Plattformen wie Xbox Live, Steam und dem PlayStation Network (PSN) als bevorzugte Qualifikation genannt. Letzteres würde zumindest Interpretationsspielraum für eine PS5-Fassung von "Gears of War: E-Day" lassen.

In "Gears of War: E-Day" erleben wir das brutale Grauen des Emergence Day mit den Augen von Marcus Fenix in der Ursprungsgeschichte einer der meistgefeierten Spielesagas.

Vierzehn Jahre vor "Gears of War" kehren die Kriegshelden Marcus Fenix und Dom Santiago nach Hause zurück, um sich einem neuen Alptraum zu stellen, nämlich der Locust-Horde. Diese unterirdischen Monster brechen aus der Tiefe hervor und belagern die Menschheit selbst.

"Gears of War: E-Day" ist für Xbox Series X und den PC in der Mache, aber aktuell unterminiert.