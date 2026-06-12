Gears of War: E-Day: Ungefährer Umfang der Kampagne

Entwickler The Coalition hat nun auch den ungefähren Umfang der Kampagne von "Gears of War: E-Day" verraten. Weitere Details dazu enthüllte man in diesem Zusammenhang ebenfalls.

Demnach wird die Kampagne von "Gears of War: E-Day" einen Umfang von etwa 14 Stunden haben. Damit übertrifft der Titel sämtliche bisherigen Story-Kampagnen des Studios. Ausserdem plant das Entwicklerteam eine grössere Anzahl an Sammelobjekten, darunter etwa klassische COG-Tags.

Creative Director Matt Searcy beschreibt den Umfang von "Gears of War: E-Day" zudem als deutlich erweitert und verweist auf neue sowie bekannte Charaktere und Gegner aus dem Franchise. Die Geschichte soll auch stärker in die Hintergrundwelt eingebettet sein als frühere Teile. Trotz des erweiterten Umfangs bleibt die Kampagne aber linear aufgebaut, erhält jedoch grössere Areale mit zusätzlichen Erkundungsmöglichkeiten.

Im Gameplay sind frische und überarbeitete Bewegungsmechaniken vorgesehen. Ausserdem sind die vier Mitglieder des Bravo Squads von Beginn an spielbar. Hinweise auf generative KI im Entwicklungsprozess gibt es aber nicht.

"Gears of War: E-Day" erscheint am 6. Oktober für Xbox Series X und den PC.