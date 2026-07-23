Gears of War: E-Day: Multiplayer-Enthüllung in Aussicht

Publisher Xbox Game Studios und Entwickler The Coalition haben bekanntgegeben, dass der Multiplayer von "Gears of War: E-Day" schon bald enthüllt wird. Dabei wurde ein Termin in der nächsten Woche genannt.

Demnach wird der Multiplayer von "Gears of War: E-Day" schon am 30. Juli, also nächsten Donnerstag um 15 Uhr auf den üblichen Plattformen näher vorgestellt. Unklar ist bisher noch, was wir in diesem Rahmen genau zu sehen bekommen und wie umfangreich die Präsentation letztlich ausfällt.

Erst im Juni war über ein ungewöhnlich hohes Budget für "Gears of War: E-Day" spekuliert worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Gears of War: E-Day" erscheint am 6. Oktober für Xbox Series X und den PC.