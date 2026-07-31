Gears of War: E-Day: Mehrspieler-Modus genauer vorgestellt

Publisher Microsoft und Entwickler The Coalition haben, wie angekündigt, den Mehrspieler-Modus von "Gears of War: E-Day" näher vorgestellt. Das entsprechende Material wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns der Multiplayer von "Gears of War: E-Day" fast 13 Minuten lang präsentiert. Im Mittelpunkt steht dabei der neue Modus Horde Siege, bei dem es sich um ein kooperatives Spieler-gegen-Umgebung-Erlebnis (PvE) für bis zu zwölf Teilnehmer handelt.

"Gears of War: E-Day" bietet demnach mit Horde Siege eine frische Variante des bereits bekannten Koop-Modus. Das neue PvE-Erlebnis setzt zum ersten Mal auf drei COG-Trupps mit insgesamt bis zu zwölf Spielern, die zusammen in den Schlachten um die Stadt Kalona gegen die Locust antreten. Zudem kehrt der klassische Versus-Modus zurück und wird um neue Karten, Modi und überarbeitete Fortschrittssysteme erweitert.

In Horde Siege kämpfen drei Vierer-Teams simultan auf grossen Schlachtfeldern, erfüllen verschiedene Missionen und unterstützen sich gegenseitig. Die Einsätze können jederzeit anders verlaufen, weil Missionsziele, Gegnerwellen und Ereignisse dynamisch wechseln. Überreste anderer Trupps können ebenfalls genutzt werden, etwa zurückgelassene Ausrüstung oder Verteidigungsanlagen.

Zum Start steht darin die Karte "Golden Quarter" zur Verfügung. Insgesamt wird Horde Siege mit drei Karten erscheinen, weitere Inhalte sollen aber nach der Veröffentlichung folgen.

Die Vorstellung des Multiplayer-Moduis von "Gears of War: E-Day" war bereits letzte Woche in Aussicht gestellt worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Gears of War: E-Day" erscheint am 6. Oktober für Xbox Series X und den PC.