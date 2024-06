Gears of War: E-Day offenbar mit Multiplayer

Wie es aussieht, wird auch "Gears of War: E-Day" ganz serientypisch über einen Multiplayer-Modus verfügen. Zumindest wurde jetzt von den Entwicklern diesbezüglich eine vielversprechende Andeutung gemacht.

So sagte Creative Director Matt Searcy im Interview mit Windows Central, dass die Reihe eine ziemlich klare DNA für Gameplay-Modi habe. Deshalb könne man wohl auch erahnen, wohin die Reise mit "Gears of War: E-Day" geht. Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich nicht, aber ein Dementi klingt auch anders.

In "Gears of War: E-Day" erleben wir das brutale Grauen des Emergence Day mit den Augen von Marcus Fenix in der Ursprungsgeschichte einer der meistgefeierten Spielesagas.

Vierzehn Jahre vor "Gears of War" kehren die Kriegshelden Marcus Fenix und Dom Santiago nach Hause zurück, um sich einem neuen Alptraum zu stellen, nämlich der Locust-Horde. Diese unterirdischen Monster brechen aus der Tiefe hervor und belagern die Menschheit selbst.

"Gears of War: E-Day" ist für Xbox Series X und den PC in der Mache, aber aktuell unterminiert.