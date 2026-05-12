Gears of War: E-Day: Spekulationen zum Releasefenster

Aktuell haben Spekulationen zum Releasefenster von "Gears of War: E-Day" Hochkonjunktur. Verantwortlich dafür ist das Sponsoring eines Events durch den Third-Person-Shooter.

Demnach wird "Gears of War: E-Day" als ein zentraler Sponsor von WWE Triplemania 34 fungieren. Besagter Wrestlingevent findet am 11. und 13. September statt, was implizieren würde, dass der Third-Person-Shooter kurz danach oder zumindest in diesem Zeitraum veröffentlicht wird. Von offizieller Seite aus hat man sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert.

Definitiv gesichert ist dagegen schon, dass es nach dem diesjährigen Xbox Games Showcase (7. Juni, 19 Uhr) eine gesonderte Präsentation zu "Gears of War: E-Day" geben wird. Gut möglich, dass in diesem Zusammenhang auch ein Releasetermin oder ein entsprechendes Fenster verkündet wird.

"Gears of War: E-Day" war im Juni 2024 erstmals vorgestellt worden.