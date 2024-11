Erste Synchronsprecher von Gears of War: E-Day stehen fest

Inzwischen kennen wir auch die ersten Synchronsprecher von "Gears of War: E-Day". Dabei greift Entwickler The Coalition auf altbekannte Namen zurück.

Demnach werden die Synchronsprecher John DiMaggio und Carlos Ferro auch in "Gears of War: E-Day" wieder mit von der Partie sein. Sie leihen Marcus Fenix und Dominic Santiago ihre Stimmen.

In "Gears of War: E-Day" erleben wir das brutale Grauen des Emergence Day mit den Augen von Marcus Fenix in der Ursprungsgeschichte einer der meistgefeierten Spielesagas.

Vierzehn Jahre vor "Gears of War" kehren die Kriegshelden Marcus Fenix und Dom Santiago nach Hause zurück, um sich einem neuen Alptraum zu stellen, nämlich der Locust-Horde. Diese unterirdischen Monster brechen aus der Tiefe hervor und belagern die Menschheit selbst.

"Gears of War: E-Day" ist für Xbox Series X und den PC in der Mache, aber aktuell unterminiert.