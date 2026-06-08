Gears of War: E-Day erscheint im Oktober

Gleich zu Beginn des gestrigen Xbox Games Showcase wurde ein Releasetermin für "Gears of War: E-Day" verkündet. In diesem Zusammenhang gab es auch eine Überraschung.

Demnach wird "Gears of War: E-Day" am 6. Oktober erscheinen - aber konsolenexklusiv für Xbox und damit nicht auch für PS5. Über besagtes Releasefenster war zuvor bereits spekuliert worden, da der Third-Person-Shooter im September ein zentraler Sponsor von WWE Triplemania 34 sein wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Gleichzeitig gab es ausführliche Gameplay-Impressionen zu "Gears of War: E-Day" zu sehen. Diese machen schnell klar, dass sich hier vor allem Kenner der Reihe sofort heimisch fühlen dürften.

"Gears of War: E-Day" war im Juni 2024 angekündigt worden.