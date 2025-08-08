Gears of War: Reloaded: Downloadumfang der PS5-Fassung

Noch in diesem Monat können wir uns bekanntlich in die Welt von "Gears of War: Reloaded" stürzen. Jetzt ist auch bekannt, wieviel Platz dafür auf der PS5 reserviert bzw. freigeschaufelt werden muss.

So schreibt PlayStation Game Size, dass "Gears of War: Reloaded" auf der PS5 genau 63.103 GB belegt und sich somit im üblichen Rahmen bewegt. Die anderen Versionen dürften einen ähnlichen Platzbedarf haben. Für die Xbox Series X gibt es diesbezüglich sogar eine ungefähre Angabe, denn es sind etwa 69 GB.

Hierbei handelt es sich übrigens um die Version 01.002.001 von "Gears of War: Reloaded". Der Pre-Load ist bereits ab 21. August möglich.

"Gears of War: Reloaded" erscheint am 26. August für PS5, Xbox Series X und den PC.