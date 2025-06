Multiplayer-Beta zu Gears of War: Reloaded in Aussicht

The Coalition hat eine Multiplayer-Beta zu "Gears of War: Reloaded" angekündigt. Sie beginnt bereits am kommenden Wochenende.

Der erste Teil der Multiplayer-Beta zu "Gears of War: Reloaded" findet demnach vom 13. bis 15. Juni statt und wird sich in erster Linie um Team Deathmatch kümmern. An Maps werden Gridlock, Raven Down und Gold Rush verfügbar sein. Der zweite Teil der Multiplayer-Beta steht dann vom 20. bis 22. Juni an und wird primär den Fokus auf dem "King of the Hill"-Modus haben.

"Gears of War: Reloaded" markiert, wie der Name bereits andeutet, die Rückkehr eines prägenden Third-Person-Shooters - natürlich in modernisierter Form, für ein neues Publikum und mit technischer Präzision. Pünktlich zum 20jährigen Jubiläum der Serie im Jahr 2026 erscheint die überarbeitete Version des Klassikers von 2006 in 4K-Auflösung und mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Die Neuauflage basiert dabei auf der "Gears of War: Ultimate Edition" und umfasst sämtliche Kampagneninhalte, inklusive des zusätzlichen Bonus-Acts, sowie alle je veröffentlichten Multiplayer-Modi, Karten und freischaltbaren Charaktere. Neue Spieler erhalten somit den bislang vollständigsten Zugang zur ursprünglichen Erfahrung und Veteranen erleben den Titel in technisch neuem Glanz.

"Gears of War: Reloaded" erscheint am 26. August für PS5, Xbox Series X und den PC.