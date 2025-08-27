Technik-Analyse zu Gears of War: Reloaded

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Gears of War: Reloaded" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Gears of War: Reloaded" über 21 Minuten lang thematisiert. Dabei sind zwar minimale Fehlerchen zu beobachten, aber diese fallen insgesamt nicht ins Gewicht. Vielmehr wirkt der Titel sehr aufpoliert und sauber.

Strukturell ist jedoch an manchen Stellen erkennbar, dass "Gears of War: Reloaded" kein neues Spiel ist - etwa, wenn wir in einer Szene "hängen bleiben" und nicht weiterlaufen dürfen. Trotzdem ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, wie sehr der Third-Person-Shooter die Videospielwelt beeinflusst hat.

"Gears of War: Reloaded" erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC.