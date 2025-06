Zweites Beta-Wochenende von Gears of War: Reloaded wird erweitert

The Coalition gibt bekannt, dass das zweite Beta-Wochenende von "Gears of War: Reloaded" länger als ursprünglich geplant ausfallen wird. Grund dafür sind Probleme beim vergangenen ersten Test.

The Coalition betont in diesem Kontext noch einmal, dass man die Kritik daran vernommen habe. Das zweite Beta-Wochenende von "Gears of War: Reloaded" beginnt demnach heute um 21 Uhr und endet erst am 23. Juni um sechs Uhr. Eigentlich sollte es schon am 22. Juni vorbei sien.

"Gears of War: Reloaded" markiert, wie der Name bereits andeutet, die Rückkehr eines prägenden Third-Person-Shooters - natürlich in modernisierter Form, für ein neues Publikum und mit technischer Präzision. Pünktlich zum 20jährigen Jubiläum der Serie im Jahr 2026 erscheint die überarbeitete Version des Klassikers von 2006 in 4K-Auflösung und mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Die Neuauflage basiert dabei auf der "Gears of War: Ultimate Edition" und umfasst sämtliche Kampagneninhalte, inklusive des zusätzlichen Bonus-Acts, sowie alle je veröffentlichten Multiplayer-Modi, Karten und freischaltbaren Charaktere. Neue Spieler erhalten somit den bislang vollständigsten Zugang zur ursprünglichen Erfahrung und Veteranen erleben den Titel in technisch neuem Glanz.

"Gears of War: Reloaded" erscheint am 26. August für PS5, Xbox Series X und den PC.