Gecko Gods für erstes Quartal 2026 geplant

Wie Publisher Super Rare Originals und Inresin mitteilen, ist der Launch von "Gecko Gods" für das erste Quartal 2026 angedacht. Das Rätsel-Abenteuer aus Sicht eines Geckos soll also bis spätestens Ende März nächsten Jahres auf den Plattformen PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen. Die ursprünglich angekündigte PlayStation 4 Version wurde zwischenzeitig gestrichen. Hier seht ihr den Trailer für das Spiel, das in Gaming-Shows in der Kategorie "Cozy" geführt wird, also gemütliche, weitgehend auf Gewalt verzichtende Spiele:

Über Gecko Gods

"Nimm in Gecko Gods Kurs auf eine Welt, wie geschaffen für Entdecker. Erkunde in diesem unbeschwerten Rätsel-Abenteuer ein vergessenes Archipel aus Sicht eines kleinen, aber mächtigen Geckos.

Schlängle dich durch sonnige Ruinen und Höhlen voller Vegetation und entdecke eine alte Zivilisation in deinem ganz eigenen Tempo. Jeder Vorsprung, jede Spalte und jeder versteckte Pfad lädt zum Entdecken ein. Gleite mit deinem kleinen Holzboot von Insel zu Insel, und löse bei jedem Halt neue Rätsel, nasche Insekten und lüfte spannende Geheimnisse.

Hauptmerkmale:

Freies Erkunden – erklimme Wände, Decken und Klippen mit der Beweglichkeit des Geckos.

Ein Erlebnis in Gecko-Grösse – Ein Spiel voller Entdeckungen und entspannten Abenteuern, in dem die Bewegung Teil des Spielspasses ist.

Entdecke Ruinen und Tempel – Finde intuitive, von deiner Umwelt geprägte Herausforderungen und Rätsel.

Segle von Insel zu Insel – Überquere die ruhige See und entdecke einzigartige Landschaften voller Atmosphäre und verborgenem Leben.

Mit entspannender Atmosphäre und intuitiver Mischung aus Erkundung und Jump'n'Run betrachtest du in Gecko Gods die Welt aus einer anderen Perspektive."