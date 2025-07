2. Staffel von Wednesday rückt näher

Der Start der zweiten Staffel von „Wednesday“ rückt näher – Netflix stimmt den Countdown mit einem neuen Trailer an.

Wednesday Addams kehrt zurück in die gotischen Hallen der Nevermore Academy, wo alte Freunde, neue Feinde und jede Menge düstere Sorgen auf sie warten. Netflix verspricht „ein weiteres Jahr voller herrlich schräger und düsterer Eskapaden“.

Auch diesmal stand Regisseur Tim Burton wieder hinter der Kamera, während Jenna Ortega nicht nur erneut in die Rolle der „Wednesday“ schlüpft, sondern diesmal auch als Produzentin mitwirkt.

Die zweite Staffel erscheint in zwei Teilen: Teil 1 startet am 6. August, Teil 2 folgt am 3. September 2025.