2 Staffeln von Halo sind zurück

Die von Paramount produzierte „Halo“-Serie erhält bei Netflix eine zweite Chance. Bereits im März 2022 feierte die erste Staffel Premiere – der Erfolg blieb laut Berichten jedoch verhalten. Auf Netflix soll die Serie nun deutlich mehr Zuschauerpotenzial haben. Allerdings ist „Halo“ nicht in allen Ländern verfügbar, was regional unterschiedliche Veröffentlichungsrechte vermuten lässt.

Die Entwicklung des Projekts begann bereits 2013, doch erst 2019 starteten die Dreharbeiten. Eines der meistdiskutierten Highlights war die Szene, in der Master Chief erstmals seinen Helm abnimmt – ein Moment, den Fans der Videospielreihe lange vermisst hatten. Hauptdarsteller Pablo Schreiber verteidigte diese kreative Entscheidung: „Leute, die es nicht für notwendig halten, den Helm abzunehmen, haben nur eine sehr oberflächliche Vorstellung davon, was die Serie sein könnte.“

Auch wenn „Halo“ bislang keinen grossen Erfolg feiern konnte, zeigen Beispiele wie „Fallout“ und „The Last of Us“, dass Videospiel-Adaptionen durchaus erfolgreich sein und Zuschauer-Rekorde brechen können.