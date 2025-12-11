28 Years Later geht weiter

Die „28 Years Later“-Reihe wird weitergeführt. Sony arbeitet offiziell am dritten Film der Reihe – das Skript ist schon in Arbeit.

Alex Garland arbeitet bereits am Drehbuch zum kommenden Film, denn der Hype rund um den zweiten Teil „The Bone Temple“ sorgt für ordentlich Schub für die Marke. Seit den ersten Fan-Screenings in den USA ist klar, dass der Film einen Nerv trifft. Laut Zuschauern biete der Film eine Mischung aus kompromissloser Härte und politischen Untertönen – sie empfehlen aber auch einen starken Magen.

Cillian Murphy, mittlerweile Oscarpreisträger und immer noch Aushängeschild der Reihe, könnte erneut in seine Rolle zurückkehren – ein Traum für Fans der ersten Stunde.

„28 Years Later: The Bone Temple“ feiert am 16. Januar 2026 offiziell Premiere.