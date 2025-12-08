28 Years Later in Kürze bei Netflix

Nur rund ein halbes Jahr nach seinem Kinostart erscheint „28 Years Later“ nun auch in Europa auf Netflix.

Der dritte Teil der Zombie-Reihe startete vor etwa sechs Monaten mit mässigem Erfolg in den Kinos. Bereits drei Monate später nahm Netflix den Film in den USA ins Programm. Nun zieht Europa nach: Ab dem 19. Dezember 2025 ist „28 Years Later“ auch hierzulande beim Streaming-Riesen verfügbar.

Die Handlung setzt 30 Jahre nach dem ersten Virusausbruch ein. Kleine Gruppen von Überlebenden haben sich auf abgelegene Inseln zurückgezogen. Als ein junger Bewohner den Schutz seiner Gemeinschaft verlässt, stösst er auf gefährliche Mutationen, dunkle Geheimnisse – und eine Vielzahl neuer Bedrohungen.

Schon kurz darauf geht die Reihe weiter: Am 15. Januar erscheint mit „28 Years Later: The Bone Temple“ bereits der vierte Teil.