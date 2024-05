28 Years Later hat Release-Termin erhalten

Die Filme „28 Days Later“ und „28 Weeks Later“ konnten Zombie-Fans auf der ganzen Welt überzeugen. Mit „28 Years Later“ soll die Geschichte fortgesetzt werden und inzwischen gibt es auch ein Release-Datum.

Der dritte Teil der Filmreihe befindet sich in der Produktion und soll gemäss einer offiziellen Bestätigung von Sony Pictures im Sommer 2025 in die Kinos gelangen. Nach dem überraschend grossen Erfolg der bisher veröffentlichten Filme sind die Erwartungen der Filmfans hoch. Boyle, der im ersten Film die Hauptrolle spielte, fungiert diesmal als Regisseur, was den Fans zusätzliches Vertrauen in die Produktion verleiht.

„28 Years Later“ soll am 20. Juni 2025 Kino-Premiere feiern.